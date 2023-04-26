США объявили о прекращении членства в IBA и подаче заявки в World Boxing

IBA 5 октября 2022 года сообщила о допуске к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. Боксерские ассоциации нескольких стран, в том числе США и Великобритании, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян. Группа стран намерена создать новую организацию под названием World Boxing.

«Это означает, что USA Boxing больше не будет являться членом IBA с момента вступления в силу данного решения. USA Boxing будет оказывать полную поддержку усилиям World Boxing, направленным на получение предварительного признания Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве Международной федерации бокса», — говорится в заявлении.