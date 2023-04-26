США объявили о прекращении членства в IBA и подаче заявки в World Boxing

IBA 5 октября 2022 года сообщила о допуске к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. Боксерские ассоциации нескольких стран, в том числе США и Великобритании, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян. Группа стран намерена создать новую организацию под названием World Boxing.
«Это означает, что USA Boxing больше не будет являться членом IBA с момента вступления в силу данного решения. USA Boxing будет оказывать полную поддержку усилиям World Boxing, направленным на получение предварительного признания Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве Международной федерации бокса», — говорится в заявлении.
В 2019 году МОК приостановил членство IBA. Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA. Бокс также не включен в предварительную программу Олимпиады-2028.