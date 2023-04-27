Международная ассоциация бокса признала выход Федерации бокса США из состава организации

ТАСС, 27 апреля. Международная ассоциация бокса (IBA) приняла заявление Федерации бокса США о выходе из состава организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба IBA.

26 апреля Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA и подала заявку на вступление в новую международную ассоциацию под названием World Boxing («Ворлд боксинг»).

«Международная ассоциация бокса подтверждает выход Федерации бокса США из состава организации, — говорится в сообщении. — Последствиями этого решения для американской федерации станет запрет всем ее членам, включая официальных лиц, тренеров и боксеров, иметь какие-либо отношения с IBA и участвовать в любых соревнованиях под эгидой организации. Решение Федерации бокса США нанесло ущерб не только ее представителям, которые теперь не смогут принимать участие в соревнованиях IBA, но и лишило боксерское сообщество возможности соревноваться вместе и повысить уровень мастерства».

5 октября 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой. Федерация бокса США в марте бойкотировала женский чемпионат мира в Нью-Дели. Об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира также заявили федерации бокса Великобритании, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

13 апреля портал Inside the Games («Инсайд зе геймс») со ссылкой на заявление организаций сообщил, что Федерации бокса США и Великобритании намерены выйти из IBA, чтобы создать новую организацию — World Boxing. По информации источника, к федерациям из США и Великобритании присоединятся еще несколько организаций из европейских стран.