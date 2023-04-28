Кудряшов нокаутировал американца по прозвищу Деревенская Кувалда. Тот упал как срубленное дерево

Вообще, соперником Кудряшова должен был стать Вагаб Вагабов. Это был бы реванш — в июне прошлого года Дмитрий нокаутировал Вагаба в первом раунде. Тот бой стал самым кассовым в истории промоушена — с точки зрения просмотров, хайпа и всего остального. Однако Вагабов получил травму — причем, по словам главы Pravda Boxing, выбыл чуть ли не до конца года. Пришлось искать замену, и в итоге Кудряшов вышел против американца Сэма Шьюмейкера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1d7591a900986220&partner_ext=173&place_id=222&oid=-183845132&hd=1&id=456244531&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бились во Владикавказе — во дворце спорта «Манеж». Выбор локации не должен удивлять: Хетаг Цопанов — осетин. Да и вообще турниры по профессиональному боксу в Северной Осетии проводятся уже давным-давно. Естественно, в первом ряду сидел лучший осетинский боксер всех времен и лучший российский супертяж прямо сейчас Мурат Гассиев. Мурат пришел поболеть за земляков и друзей — за Сослана Баева, Георгия Челохсаева. Оба победили досрочно. А Мурат — вроде бы человек сдержанный — прыгал от радости.

Когда состоится следующий бой Гассиева, пока не известно. Он сообщил журналистам, что занимается оформлением американской визы и собирается отправиться в США на сбор. В марте Мурат получил армянское гражданство, чтобы иметь возможнось присутствовать, например, в рейтинге WBC (россияне оттуда исключены). Само собой, гражданство РФ он сохранил. Что касается других почетных гостей, то сидел в рингсайде и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f873b5f1c53073d5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-211762850&hd=1&id=456240681&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шьюмейкер вышел на бой под AC/DC (TNT), Кудряшов — под «Любэ» («Березы»). Затем прозвучали гимны. Наверное, эти детали будут кому-то интересны: американский гимн никто не освистывал, почти все болельщики встали со своих мест во время его исполнения (но все же не все). В общем, народ проявил уважение. Кудряшов же проявлял уважение к своему сопернику, хотя и был железобетонным фаворитом. Сэм, похожий на такого здорового, добродушного американского фермера, участвовал в первом турнире Bare Knuckle. За первые два года сделал там рекорд 3−1−1 (ничья — в поединке с бойцом UFC Чейзом Шерманом). Потом же выиграл еще один бой и потерпел три поражения подряд. Прозвище Шьюмейкера — Деревенская Кувалда. Прозвище Кудряшова — Русская Кувалда.

Довольно быстро стало понятно, что разница в классе между противниками колоссальная. Правда, Кудряшов чуть не упал — когда облокотился на канаты (не из-за соперника, а из-за канатов). Ну, а уже на 90-й секунде Кудряшов отправил оппонента в нокаут — правым встречным. Шьюмейкер упал как срубленное дерево — сначала замер, затем рухнул вниз. Такой получилась 25-я победа нокаутом Кудряшова в профессиональном боксе.