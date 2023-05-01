Казахстанец отправил соперника в нокдаун и выиграл бой на ЧМ-2023 по боксу

Источник: Пресс-служба Дирекции развития спорта

В поединке в весовой категории до 92 килограммов Оралбай встречался с представителем Болгарии Радославом Панталеевым. Бой завершился победой Оралбая единогласным решением судей. При этом болгарский боксер в первом раунде побывал в нокдауне.

Напомним, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.