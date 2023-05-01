Казахстан с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

В поединке в весе до 60 килограммов Сырымбетову в 1/32 финала противостоял представитель Таиланда Сакда Руамтам. Казахстанец одержал победу в этом поединке решением судей.

На следующей стадии он сразится с боксером из Иордании Мохаммедом Абу-Джаджехом.