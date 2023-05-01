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1 мая, источник: Vesti.kz

Казахстан с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов стартовал на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В поединке в весе до 60 килограммов Сырымбетову в 1/32 финала противостоял представитель Таиланда Сакда Руамтам. Казахстанец одержал победу в этом поединке решением судей.

На следующей стадии он сразится с боксером из Иордании Мохаммедом Абу-Джаджехом.

Напомним, Казахстан будет бороться за медали во всех 13 весовых категориях. Полностью состав сборной на ЧМ-2023 выглядит так: Санжар Ташкенбай (48), Сакен Бибосынов (51), Махмуд Сабырхан (54), Серик Темиржанов (57), Талгат Сырымбетов (60), Санатали Тольтаев (63,5), Дулат Бекбауов (67), Асланбек Шымбергенов (71), Нурканат Райыс (75), Нурбек Оралбай (80), Сагындык Тогамбай (86), Айбек Оралбай (92), Камшыбек Кункабаев (+92).

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