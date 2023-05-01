Брутальным нокаутом закончился титульный бой казахстанского боксера

В рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция) он встречался с местным боксером Сердаром Ширином (2−1−1, 1КО). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился победой казахстанца мощным нокаутом.

Таким образом, Жантурсынов завоевал титул чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжелом весе, одержав шестую победу в карьере. Для Ширина это поражение стало первым в карьере.