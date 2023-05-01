Брутальным нокаутом закончился титульный бой казахстанского боксера
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Аскат Жантурсынов (6−1, 5КО) провел седьмой бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Аскат Жантурсынов (6−1, 5КО) провел седьмой бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция) он встречался с местным боксером Сердаром Ширином (2−1−1, 1КО). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился победой казахстанца мощным нокаутом.
Таким образом, Жантурсынов завоевал титул чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжелом весе, одержав шестую победу в карьере. Для Ширина это поражение стало первым в карьере.
Добавим, что для Жантурсынова этот поединок стал первым с 2021 года. Тогда в декабре в Астане он потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей азербайджанцу Сурату Гараеву.