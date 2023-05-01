Миллион на любой вес

Международная боксерская ассоциация (IBA), находящаяся в острой конфронтации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и рядом национальных федераций, на попытку свести к минимуму ее роль в управлении боксом ответила неординарным ходом. Президент IBA Умар Кремлев объявил, что и так солидные призовые, полагающиеся победителям чемпионата мира, главного турнира структуры, к 2027 году будут увеличены до $1 млн. Выполнение обещания будет означать, что любительский бокс войдет в число самых выгодных с финансовой точки зрения видов спорта и даже будет конкурировать в этом смысле с боксом профессиональным.

О грядущих изменениях призового фонда чемпионатов мира президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев сообщил на церемонии жеребьевки открывшегося в понедельник в Ташкенте очередного мужского мирового первенства. И так достигший огромной по недавним меркам вида суммы — $5,2 млн, он, судя по словам господина Кремлева, должен существенно вырасти. Умар Кремлев напомнил, что в настоящий момент победителю турнира в каждой из 13 весовых категорий полагается $200 тыс., серебряному и бронзовому призерам — $100 тыс. и $50 тыс. соответственно.

Через год, рассказал господин Кремлев, призовые выплаты золотым медалистам будут увеличены вдвое, до $400 тыс., а в 2027 году — до $1 млн (серебро и бронза будут «стоить» соответственно $500 тыс. и $250 тыс.).

Умар Кремлев, уточнив, что 10% от призовых выплат будут передаваться тренерам спортсменов, сказал, что задача IBA — «создать лучшие условия для занятий нашим прекрасным видом спорта». Он отметил, что федерация хочет обеспечить «родителям, приводящим ребенка в бокс», уверенность в том, что благодаря этому «они станут обеспеченными людьми». Умар Кремлев также подчеркнул, что IBA — «одна из немногих» спортивных структур, готовая платить настолько большие призовые.

С этим невозможно спорить. По существу, выполнение господином Кремлевым своего обещания через четыре года поставит любительский бокс в один ряд с наиболее успешными в коммерческом плане жанрами. Например, призовой фонд начинающегося в конце мая второго в сезоне теннисного турнира Большого шлема Roland Garros составляет около €40 млн. Предполагаемый суммарный гонорар боксерского чемпионата мира, который, в отличие от парижского турнира, никогда не входил в число спортивных суперхитов, в 2027 году превысит его половину.

Благодаря такому рывку любительский бокс даже будет сопоставим по финансовой отдаче с боксом профессиональным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4de7aecb372df741&partner_ext=173&place_id=222&oid=-211214565&hd=2&id=456241174&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нем десятками миллионов долларов исчисляются гонорары лишь за бои с участием узкого круга наиболее востребованных знаменитостей, имеющие колоссальное значение, а до планки в $1 млн часто не добираются и суперзвезды. Например, в конце января в Лондоне состоялся бой, в котором россиянин Артур Бетербиев отстоял титулы чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), нокаутировав британца Энтони Ярда. Гарантированный гонорар Бетербиева составил $550 тыс. и едва ли принципиально вырос после подсчета финансовых показателей, несмотря на то что поединок был очень заметным событием не только для Великобритании и России.

Причина появления громкого обещания Умара Кремлева вполне понятна. Речь идет об «ассиметричном» ответе на свежие события.

В состоянии конфронтации с Международным олимпийским комитетом IBA, лишенная головной структурой признания и отстраненная от организации олимпийских боксерских турниров, находится с конца прошлого десятилетия. И избрание президентом федерации Умара Кремлева, решившего во многом благодаря спонсорскому контракту с «Газпромом» в том числе ее финансовые проблемы, позицию МОК не смягчило. В особенно острую фазу противостояние перешло после начала событий на Украине. Весной прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия в соревнованиях россиян, что подавляющее большинство из них и сделало.

Однако IBA еще осенью 2022 года этот запрет отменила и разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться под собственным флагом. Это привело к бойкоту ташкентского чемпионата мира 17 странами, включая те, что играют ведущие роли в боксе, например США и Великобританией, а также учреждением альтернативной организации World Boxing. Она пытается добиться от МОК признания и намерена таким образом занять место IBA, но слабым местом «раскольников» остаются финансовые возможности. Весь бюджет World Boxing не дотягивает до той суммы, что обещает своим чемпионам в 2027 году Умар Кремлев.