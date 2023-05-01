В Узбекистане стартовал чемпионат мира по боксу с участием белорусов

Участие в главном старте сезона принимают 538 боксеров из 107 стран, которые разыграют медали в 13 весовых категориях. Беларусь на мировом форуме представляют восемь человек, в первый соревновательный день на ринг в Ташкенте выходили двое наших спортсменов. В поединке 1/32 финала в весе до 57 кг Максим Паньков проиграл кубинцу Сайтелу Хорта Родригезу (0:5), а на этой же стадии в категории до 60 кг Артур Туниев уступил Франческо Иозиа из Италии (1:4).

Во вторник выступления на планетарном форуме начнет наш Дмитрий Дешкевич (в/к до 63,5 кг), который в бою первого раунда сразится с представителем Туркменистана Хурсандом Иманкулиевым. Также в состав нашей сборной вошли Евгений Кармильчик (до 48 кг), Денис Солоцких (до 51 кг), Кирилл Самодуров (до 67 кг), Александр Радионов (до 71 кг) и Алексей Алферов (до 80 кг).