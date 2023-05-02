В лиге OCTAGON ответили на обвинения Фирузы Шариповой

Напомним, ранее Шарипова записала видеообращение, в котором потребовала выплатить ей и ее сопернице гонорары.

29 апреля казахстанка выступила выступила в Алматы на шоу OCTAGON 44, где за 13 секунд вырубила 22-летнюю россиянку Илону Бондаренко.

"Официальное заявление лиги OCTAGON по ситуации с Фирузой Шариповой.

По контракту лига выплачивает гонорар в течение десяти рабочих дней (!). Лига никогда не нарушала своих обязательств и всегда выплачивала все гонорары в срок!