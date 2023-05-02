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21:34 (мск), источник: Sport24

Уайлдер провел несколько часов в тюрьме за скрытое ношение пистолета в Лос-Анджелесе

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе, сообщает MMA Junkie.

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Полицейский остановил автомобиль спортсмена из-за чрезмерной тонировки стекол и нечитабельности номерного знака машины.

Согласно отчету, в машине пахло марихуаной. Внутри автомобиля было найдено некое количество этого вещества, а также 9-миллиметровый пистолет.

Уайлдер не оказывал сопротивления и был арестован, поскольку пистолет не находился на виду, как того требует закон в Калифорнии. Арест состоялся пример в час ночи, в 6:34 Уайлдер вышел под залог.

37-летний Уайлдер может провести свой следующий бой против Энтони Джошуа или экс-чемпион UFC Фрэнсиса Нганну.

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