Уайлдер провел несколько часов в тюрьме за скрытое ношение пистолета в Лос-Анджелесе

Согласно отчету, в машине пахло марихуаной. Внутри автомобиля было найдено некое количество этого вещества, а также 9-миллиметровый пистолет.

Уайлдер не оказывал сопротивления и был арестован, поскольку пистолет не находился на виду, как того требует закон в Калифорнии. Арест состоялся пример в час ночи, в 6:34 Уайлдер вышел под залог.