Двое российских боксеров вышли в ⅛ финала чемпионата мира
Габил Мамедов победил Жанторо Ташиева из Киргизии, Эдмонд Худоян оказался сильнее представителя Турции Нуруллаха Ояна.
Габил Мамедов победил Жанторо Ташиева из Киргизии, Эдмонд Худоян оказался сильнее представителя Турции Нуруллаха Ояна.
ТАШКЕНТ, 4 мая. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов в четверг победил Жанторо Ташиева из Киргизии в 1/16 финала чемпионата мира в весовой категории до 63,5 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.
В четверг из россиян в ⅛ финала также пробился Эдмонд Худоян, оказавшийся сильнее представителя Турции Нуруллаха Ояна (до 48 кг). В боях за выход в четвертьфинал Мамедов встретится с Хунатипом Пиднучом из Таиланда, Худоян — с Хамзой Ессаади из Марокко. Алексей Дронов в 1/16 финала раздельным решением судей уступил представителю Казахстана Камшыбеку Кункабаеву в весовой категории свыше 92 кг.
В 1/32 финала Василий Егоров одержал победу над турком Саметом Гумусом (до 51 кг). Следующим соперником россиянина станет чемпион мира 2021 года в весовой категории до 54 кг японец Томоя Цубои.
Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений — под флагом и с гимном страны. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерации бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциации бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.