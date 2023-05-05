Чемпион мира из Казахстана с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу

В весовой категории до 80 килограммов Оралбай на стадии 1/16 финала встречался с Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана. Казахстанец уверенно забрал первый раунд. Вторая трехминутка также сложилась в пользу Оралбая. По итогам трех раундов Оралбай одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Напомним, что он является чемпионом мира среди молодежи.