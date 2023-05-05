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19:19 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан понес третью потерю на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел второй бой на ЧМ-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФБ

В весовой категории до 92 килограммов он встречался с итальянским боксером Азизом Аббес Мухийдином, который становился чемпионом Европы. Поединок завершился победой его соперника — 4:0.

Напомним, что в первом поединке Оралюай нанес поражение болгарскому боксеру Радославу Панталееву.

Отметим, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.

Добавим, что сегодня 5 мая свои бои на ЧМ-2023 выиграли казахстанцы Серик Темиржанов (до 57 кг) и брат Айбека Нурбек Оралбай (до 80 кг).

Ранее Казахстан уже понес потери на этом чемпионате мира. Вылет оформили Талгат Сырымбетов (до 60 кг) и Санатали Тольтаев (до 63,5 кг).

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