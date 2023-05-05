Казахстан понес третью потерю на ЧМ-2023 по боксу

Источник: КФБ

В весовой категории до 92 килограммов он встречался с итальянским боксером Азизом Аббес Мухийдином, который становился чемпионом Европы. Поединок завершился победой его соперника — 4:0.

Напомним, что в первом поединке Оралюай нанес поражение болгарскому боксеру Радославу Панталееву.

Отметим, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.

Добавим, что сегодня 5 мая свои бои на ЧМ-2023 выиграли казахстанцы Серик Темиржанов (до 57 кг) и брат Айбека Нурбек Оралбай (до 80 кг).