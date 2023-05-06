Боксер Курбанов победил Соро и завоевал право поспорить за титул чемпиона мира WBA

Источник: RCC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Магомед Курбанов завоевал право поспорить за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в субботу в Екатеринбурге, он выиграл у француза Мишеля Соро решением судей.

Соперники должны были встретиться в конце июля 2019 года в бою за титул чемпиона мира WBA, но Курбанов из-за проблем с визой был снят с поединка. В мае 2017 года также не состоялся бой Курбанова против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шейна Мосли из-за болезни американца, который впоследствии завершил карьеру.

27-летний Курбанов одержал 25-ю победу (13 нокаутом) при отсутствии поражений. В мае 2021 года он победил бывшего чемпиона мира британца Лиама Смита решением судей. Та победа позволила ему занять второе место в рейтинге Всемирной боксерской организации и претендовать на бой против первого номера рейтинга Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Однако ввиду перерыва в выступлениях россиянин был исключен из рейтинга.

35-летний Соро потерпел 4-е поражение при 35 победах (24 нокаутом) и 2 ничьих. В 2017 году он не сумел стать временным чемпионом мира WBA, проиграв аргентинцу Брайану Карлосу Кастаньо решением судей. С 2018 по 2019 год француз владел золотым поясом WBA. Соро не сумел выиграть в третьем поединке подряд (два поражения и ничья).