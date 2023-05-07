Альварес победил Райдера и остался абсолютным чемпионом мира
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес одержал досрочную победу над британским боксером Джоном Райдером.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес одержал досрочную победу над британским боксером Джоном Райдером.
Схватка прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой Альвареса единогласным решением судей. Благодаря этому успеху мексиканец сохранил титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring.
Альваресу 32 года, у него в активе 59 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. На счету 34-летнего Райдера 32 победы (18 нокаутом) и шесть поражений.
Ранее на турнире экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик нокаутировал Ричарда Болотника из Латвии в шестом раунде.