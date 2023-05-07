Альварес победил Райдера и остался абсолютным чемпионом мира

Схватка прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой Альвареса единогласным решением судей. Благодаря этому успеху мексиканец сохранил титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring.

Альваресу 32 года, у него в активе 59 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. На счету 34-летнего Райдера 32 победы (18 нокаутом) и шесть поражений.