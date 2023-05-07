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09:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Альварес вызвал на реванш боксера Бивола

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес после победы над британским боксером Джоном Райдером заявил, что хочет провести поединок-реванш с россиянином Дмитрием Биволом.

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Источник: Reuters

Бой Альварес — Райдер прошел в Гвадалахаре (Мексика) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Благодаря этому успеху Альварес сохранил титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring.

«Исторический момент для меня. Я счастлив быть здесь, с моими людьми, которые поддерживают меня с самого начала. Райдер очень сильный боец, когда он что-то делает, это выходит. Это было тяжелее, чем обычно. Я уважаю моего оппонента. Рад, что люди увидели великолепный поединок», — сказал Альварес после боя.

«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я так хочу», — добавил боксер.

Альварес в мае прошлого года проиграл Биволу и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе.

Альваресу 32 года, у него в активе 59 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. Биволу тоже 32 года. За профессиональную карьеру он одержал 21 победу (11 — нокаутом) в 21 бое.

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