Альварес вызвал на реванш боксера Бивола

Бой Альварес — Райдер прошел в Гвадалахаре (Мексика) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Благодаря этому успеху Альварес сохранил титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring.

«Исторический момент для меня. Я счастлив быть здесь, с моими людьми, которые поддерживают меня с самого начала. Райдер очень сильный боец, когда он что-то делает, это выходит. Это было тяжелее, чем обычно. Я уважаю моего оппонента. Рад, что люди увидели великолепный поединок», — сказал Альварес после боя.

«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я так хочу», — добавил боксер.

Альварес в мае прошлого года проиграл Биволу и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе.