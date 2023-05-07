Казахстан сенсационно лишился лидера на чемпионате мира по боксу

Источник: КФБ

На стадии 1/16 финала весовой категории до 51 килограмма он провел поединок против Дипака Кумара из Индии.

Бой продлился все три раунда и завершился поражением казахстанца раздельным решением судей.

Напомним, что Бибосынов является чемпионом мира 2021 года. Также он становился бронзовым призером Олимпийских игр-2020.