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7 мая, источник: Vesti.kz

Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев смог отобраться в четвертьфинал чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

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Источник: Дирекция развития спорта

В ⅛ финала весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев уверенно прошел Мохаммеда Млайеса из Сирии.

Напомним, что сегодня, 7 мая, от Казахстана выступали четыре человека. Из них Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) потерпел сенсационное поражение в своем первом бою и остался за бортом мирового первенства. А вот Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Нурканат Райыс (до 75 килограммов) выиграли свои поединки.

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