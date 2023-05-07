Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев смог отобраться в четвертьфинал чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев смог отобраться в четвертьфинал чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.
В ⅛ финала весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев уверенно прошел Мохаммеда Млайеса из Сирии.
Напомним, что сегодня, 7 мая, от Казахстана выступали четыре человека. Из них Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) потерпел сенсационное поражение в своем первом бою и остался за бортом мирового первенства. А вот Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Нурканат Райыс (до 75 килограммов) выиграли свои поединки.