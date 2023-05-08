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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Двали пробился в ⅛ финала чемпионата мира по боксу

Российский боксёр Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, в стартовом поединке чемпионата мира по боксу одержал победу над представителем Иордании Заидом Альбитаром.

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Следующим соперником российского боксёра будет японец Сего Танака.

Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

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