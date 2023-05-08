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8 мая, источник: Vesti.kz

Казахстан с нокдауном выиграл дуэль у Узбекистана на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел бой на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

В ⅛ финала в весовой категории до 48 килограммов Ташкенбай встречался с хозяином ринга узбекистанцем Шодиером Меликузиевым.

Ташкенбай забрал первый и второй раунд. Причем, во второй трехминутке Меликузиев дважды оказался на настиле ринга, но лишь раз ему был отсчитан нокдаун. Ташкенбай по итогам трех раундов одержал победу раздельным решением судей — 4:1.

Напомним, что казахстанец является чемпионом мира среди молодежи и чемпионом Азии 2022 года.

Ранее сборная Казахстана понесла четыре потери на чемпионате мира в Ташкенте. Турнир покинули Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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