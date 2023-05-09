Седьмой боксер от Казахстана вышел в ¼ финала чемпионата мира

Источник: ДРС

В бою ⅛ финала весовой категории до 67 килограммов ему противостоял Акаш Акаш из Индии. Поединок закончился победой казахстанца единогласным решением судей (5:0). Таким образом, Бекбауов вышел в ¼ финала.

В прошлом году Дулат стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания).

Ранее в четвертьфинал ЧМ-2023 вышли шесть боксеров сборной Казахстана: Махмуд Сабырхан (54 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).