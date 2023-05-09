Первый номер сборной Казахстана остался без медали ЧМ-2023 по боксу

Источник: ДРС

В ⅛ финала весовой категории Райыс встречался с бразильцем Вандерлеем Перейрой и уступил ему единогласным решением судей (0−5).

Для 23-летнего Райыса это был второй ЧМ в карьере. На мировом первенстве в Белграде он проиграл на стадии ¼ финала.

Ранее в четвертьфинал ЧМ-2023 вышли семь боксеров сборной Казахстана: Махмуд Сабырхан (54 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).