Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое с Канело и Биволом

«Они (Мунгия и Смит) уже в прошлом. Я не хочу оглядываться назад. У них была возможность сразиться со мной. Мунгия? Кто он? Он не чемпион. Я хочу драться только с чемпионами.



Если я не стану чемпионом в следующем году, конечно, я буду боксировать в 168 фунтах (второй средний вес). Канело — легкая работа для меня. Не только Канело, я могу легко победить Бивола. Я знаю себя. Придет время, и вы увидите все сами», — приводит слова Жанибека The Ring.