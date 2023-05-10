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09:10 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-боксер Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал о своей последней поездке в Лисичанск, передает «Абзац».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы вошли в командный пункт, и в этот момент туда ударил HIMARS. Ракета не разорвалась. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате. Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался», — сказал Валуев.

Во время боксерской карьеры Валуев выступал в тяжелой весовой категории. Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. С 21 декабря 2011 года Валуев является депутатом Государственной думы России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску объяснил причину допуска российских спортсменов на международные турниры.

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