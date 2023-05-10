Экс-боксер Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО

«Мы вошли в командный пункт, и в этот момент туда ударил HIMARS. Ракета не разорвалась. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате. Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался», — сказал Валуев.

Во время боксерской карьеры Валуев выступал в тяжелой весовой категории. Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. С 21 декабря 2011 года Валуев является депутатом Государственной думы России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.