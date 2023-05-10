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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

Хочу стать популярным, как Мохаммед Али — Алимханулы

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы хочет стать популярным, как легендарный американский боксер Мохаммед Али, передают Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Казахстанец вернется на ринг 13 мая, когда на «Стоктон-Арене» в США проведет 12-раундовый бой с канадцем Стивеном Батлером.

«Мне нужны все четыре пояса в моем дивизионе. Это моя цель. Конечно, я бы с удовольствием подрался с Чарло. И я хочу этот бой. Мне нужны большие имена. Большие имена не означают для меня большие деньги. Мне нужно драться с чемпионом, потому что только так можно стать очень популярным боксером. Я здесь, чтобы стать популярным, как Мохаммед Али!», — приводит слова Жанибека The Ring.

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