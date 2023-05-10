Хочу стать популярным, как Мохаммед Али — Алимханулы

«Мне нужны все четыре пояса в моем дивизионе. Это моя цель. Конечно, я бы с удовольствием подрался с Чарло. И я хочу этот бой. Мне нужны большие имена. Большие имена не означают для меня большие деньги. Мне нужно драться с чемпионом, потому что только так можно стать очень популярным боксером. Я здесь, чтобы стать популярным, как Мохаммед Али!», — приводит слова Жанибека The Ring.