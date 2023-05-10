Казахстан понес еще одну потерю на ЧМ-2023 по боксу

Источник: КФБ

В весовой категории до 57 килограммов ему противостоял кубинец Сайдель Орта. По итогам трех раундов соперник казахстанца одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Отметим, что Темиржанов является серебряным призером ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022.

Напомним, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще шесть представителей Казахстана.