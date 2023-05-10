Капитан сборной Казахстана гарантировал себе медаль ЧМ-2023 по боксу

Источник: Дирекция развития спорта

В весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встречался с французом Маканом Траоре. Казахстанец одержал безоговорочную победу. Единогласное решение судей — 5:0 в пользу Шымбергенова.

Отметим, что соперник казахстанца дважды в первом и во втором раунде побывал в нокдауне.

Шымбергенов после выхода в полуфинал гарантировал себе медаль чемпионата мира.

Напомним, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще пять представителей Казахстана.