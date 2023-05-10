Казахстан получил еще одного медалиста на ЧМ-2023 по боксу

В весовой категории до 67 килограммов он противостоял мексиканцу Мигелю Анхелю Мартинесу. Бой завершился уверенной победой Бекбауова единогласным решением судей — 5:0. Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль чемпионата мира.

На прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) Дулат стал серебряным призером.

Ранее Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг) вышли в ½ финала.