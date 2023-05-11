«И кто теперь чемпион?». Алимханулы наехал на звездных боксеров
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) обратился к звездным боксерам, передают Vesti.kz. Он спросил, почему с ним отказываются драться.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) обратился к звездным боксерам, передают Vesti.kz. Он спросил, почему с ним отказываются драться.
«Если у вас есть вопросы, то и у меня к вам вопрос. Почему все отказываются драться? Я был претендентом на титул, и многие звезды претендовали на мой титул. Где они сейчас? И кто теперь чемпион?» — написал боксер в соцсетях.
Алимханулы предстоит вторая защита титула против канадца Стивена Батлера (32−3−1, 26 КО). Бой состоится на «Стоктон-Арене» (Калифорния, США). По казахстанскому времени он пройдет утром 14 мая.