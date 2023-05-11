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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

«И кто теперь чемпион?». Алимханулы наехал на звездных боксеров

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) обратился к звездным боксерам, передают Vesti.kz. Он спросил, почему с ним отказываются драться.

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Источник: AP 2022

«Если у вас есть вопросы, то и у меня к вам вопрос. Почему все отказываются драться? Я был претендентом на титул, и многие звезды претендовали на мой титул. Где они сейчас? И кто теперь чемпион?» — написал боксер в соцсетях.

Алимханулы предстоит вторая защита титула против канадца Стивена Батлера (32−3−1, 26 КО). Бой состоится на «Стоктон-Арене» (Калифорния, США). По казахстанскому времени он пройдет утром 14 мая.

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