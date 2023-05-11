Двукратный чемпион мира по боксу Матвей Коробов завершил карьеру

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по боксу Матвей Коробов завершил спортивную карьеру. Об этом 40-летний спортсмен в четверг сообщил ТАСС.

«Карьерой и доволен, и нет, — сказал Коробов. — Все могло сложиться лучше по объективным и субъективным причинам. Было много внешних факторов, которые сложились не в мою пользу. Но в целом я доволен, оставил определенный след».

«Я всегда стремился к вершине, сейчас стремлюсь к ней уже как тренер. Буду стараться реализовать себя как тренер. Есть несколько человек, в том числе талантливых детей, которых я сейчас тренирую», — добавил собеседник агентства.

Коробов является двукратным чемпионом мира, победителем чемпионата Европы, обладателем Кубка мира, четырехкратным чемпионом России, принимал участие в Олимпийских играх 2008 года в Пекине. На чемпионате Европы 2006 года Коробов досрочно победил украинца Александра Усика, ныне непобежденного чемпиона мира по версиям четырех главных боксерских организаций.