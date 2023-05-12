Еще один финал Казахстан — Узбекистан пройдет на ЧМ-2023 по боксу

В ½ финала весовой категории до 71 килограмма Джафаров встречался с бразильцем Вандерсоном Де Оливейрой. Узбекистанец победил раздельным решением судей — 4:1.

В финале боксер из Узбекистана будет противостоять капитану сборной Казахстана Асланбеку Шымбергенову, который в полуфинале одолел по очкам Ништанта Дева из Индии.