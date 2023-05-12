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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один финал Казахстан — Узбекистан пройдет на ЧМ-2023 по боксу

Боксер из Узбекистана Саиджамшид Джафаров вышел в финал чемпионата мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ½ финала весовой категории до 71 килограмма Джафаров встречался с бразильцем Вандерсоном Де Оливейрой. Узбекистанец победил раздельным решением судей — 4:1.

В финале боксер из Узбекистана будет противостоять капитану сборной Казахстана Асланбеку Шымбергенову, который в полуфинале одолел по очкам Ништанта Дева из Индии.

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