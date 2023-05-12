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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер попал на этнического казаха из Китая в финале ЧМ-2023 в Ташкенте

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел полуфинальный бой на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В весовой категории до 80 килограммов Оралбай встречался с российским боксером Имамом Хатаевым. Поединок завершился победой казахстанца со счетом 4:1.

Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в финал, где встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.

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