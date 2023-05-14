Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера

Жанибеку Алимханулы 29 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года. В 2022 году, будучи временным чемпионом WBO, он был повышен до статуса полноценного чемпиона после того, как американец Деметриус Андраде поднялся в весе.