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14 мая, источник: Vesti.kz

Казахский Ломаченко дважды отправил в нокдаун узбека и выиграл золото ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Дирекция развития спорта

Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Сегодня, 14 мая, он провел финальный поединок в весовой категории до 54 килограммов. Соперником Сабырхана стал местный боксер Ойбек Джураев. В третьем раунде казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун и в итоге одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Золото Сабырхана стало вторым на ЧМ-2023 для сборной Казахстана. Накануне медаль высшей пробы завоевал Санжар Ташкенбай. Также серебро у Дулата Бекбауова (67 кг).

Также сегодня за титул чемпиона мира будут биться еще два казахстанца — Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

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