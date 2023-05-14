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14 мая, источник: Vesti.kz

Капитан принес сборной Казахстана третье золото чемпионата мира по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов стал чемпионом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).

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Источник: Дирекция развития спорта

Сегодня, 14 мая, он провел финальный поединок в весовой категории до 71 килограмма. Соперником Шымбергенова стал представитель Узбекистана Саиджамшид Джафаров. Казахстанец деклассировал оппонента и выиграл единогласным решением судей.

Напомним, что Шымбергенов является серебряным призером Азиатских игр-2018 и чемпионом Азии-2022.

Это золото стало третьим для сборной Казахстана на данном турнире. Ранее чемпионами мира стали Махмуд Сабырхан (54 кг) и Санжар Ташкенбай (48 кг). Также серебро у Дулата Бекбауова (67 кг).

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