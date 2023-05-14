Казахское дерби решило судьбу золота чемпионата мира по боксу
Казахское дерби состоялось в финальном бою чемпионата мира-2023 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Казахское дерби состоялось в финальном бою чемпионата мира-2023 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).
В решающем матче весовой категории до 80 килограммов представитель сборной Казахстана Нурбек Оралбай встретился с этническим казахом Тохтарбеком Танатханом, представляющим Китай. Казахстанец одержал победу раздельным решением судей — 4:1.
Напомним, что Оралбай является чемпионом мира среди молодежи.
Это золото стало четвертым для сборной Казахстана на ЧМ-2023.
Ранее чемпионами мира стали Асланбек Шымбергенов (71 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Санжар Ташкенбай (48 кг). Также серебро у Дулата Бекбауова (67 кг).