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17:43 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Атаев стал чемпионом мира по боксу

В финале он победил Альфонсо Домингеса из Азербайджана.

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Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 14 мая. /ТАСС/. Россиянин Шарабутдин Атаев в воскресенье стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

В финальном поединке Атаев победил представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Атаеву 23 года, он является двукратным чемпионом России. Лучшим результатом россиянина на чемпионатах мира был четвертьфинал в 2021 году. Атаев провел четыре боя на профессиональном ринге и одержал четыре победы, три из которых нокаутом.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений — под флагом и с гимном страны. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 млн. 4 апреля Федерация бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.

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