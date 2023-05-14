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14 мая, источник: Vesti.kz

Токаев обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил боксеров национальной сборной с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

На турнире в Ташкенте (Узбекистан) четыре казахстанских боксера завоевали титулы чемпионов мира, причем двое из них в финале победили местных представителей. Всего же в копилке сборной пять наград.

«С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм», — написал Токаев в соцсетях.

«Четверо чемпионов мира — казахи!» — добавил Глава Государства.

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