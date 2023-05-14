Сколько заработали казахстанские боксеры за медали чемпионата мира-2023 в Ташкенте

Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Еще одно серебро в копилку сборной принес Дулат Бекбауов (67 кг).

Напомним, обладатели золотых наград получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 тысяч долларов. Боксерам, занявшим вторые места, предусмотрены 100 000 долларов, а за третьи — 50 000 долларов.

Кроме того, президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев пообещал будущим чемпионам дополнительные 100 тысяч долларов.

Таким образом, суммарно победители и призеры турнира в составе сборной Казахстана заработали 1 300 000 долларов.