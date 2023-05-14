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14 мая, источник: Vesti.kz

Сколько заработали казахстанские боксеры за медали чемпионата мира-2023 в Ташкенте

Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

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Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Еще одно серебро в копилку сборной принес Дулат Бекбауов (67 кг).

Напомним, обладатели золотых наград получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 тысяч долларов. Боксерам, занявшим вторые места, предусмотрены 100 000 долларов, а за третьи — 50 000 долларов.

Кроме того, президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев пообещал будущим чемпионам дополнительные 100 тысяч долларов.

Таким образом, суммарно победители и призеры турнира в составе сборной Казахстана заработали 1 300 000 долларов.

Напомним, изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. До медалей не дошли Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

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