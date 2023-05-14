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17:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу

Россияне выиграли две золотые и четыре бронзовые награды.

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Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 14 мая. /ТАСС/. Российские боксеры завоевали две золотые и четыре бронзовые награды и заняли третье место в медальном зачете чемпионата мира. Соревнования прошли в Ташкенте и завершились в воскресенье.

Первое место заняла команда Узбекистана, выиграв 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Второй стала сборная Казахстана (4−1−0).

Золотые медали сборной России принесли Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). Имам Хатаев (до 80 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг) и Эдмонд Худоян (до 48 кг) стали бронзовыми призерами.

Российские спортсмены участвовали в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений — под флагом и с гимном страны. 4 апреля Федерация бокса Великобритании объявила о том, что спортсмены из этой страны не будут участвовать в турнире из-за допуска россиян. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.

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