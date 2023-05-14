Официально объявлено о проведении чемпионата мира по боксу в Казахстане

«Я рад, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, принимает у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в более мощном виде. Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году», — цитирует президента IBA Умара Кремлева сайт организации.