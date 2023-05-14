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14 мая, источник: Vesti.kz

Официально объявлено о проведении чемпионата мира по боксу в Казахстане

Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане, сообщают Vesti.kz. Такое решение принял совет директоров IBA на официальном заседании в Ташкенте (Узбекистан).

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Заявку представил вице-президент по международным связям Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов. Местом проведения выбрана «Астана», турнир пройдет на «Барыс Арене».

«Я рад, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, принимает у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в более мощном виде. Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году», — цитирует президента IBA Умара Кремлева сайт организации.

Напомним, что в Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, на котором сборная Казахстана завоевала пять медалей, четыре из которых золотые.

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