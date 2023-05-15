Призовой фонд ЧМ по боксу в Казахстане составит почти 5 миллионов долларов

Источник: КФБ

Так, розыгрыш пройдет в 12 весовых категориях. Призовые за медали будут удвоены.

«Мы удваиваем призовой фонд для женщин. За первое место мы присуждаем боксершам 200 000 долларов, а общий призовой фонд составит 4,8 миллиона долларов по всем двенадцати весовым категориям. В эту сумму входят процентов, которые принадлежат главным тренерам сборных», — цитирует президента IBA Умара Кремлева сайт организации.