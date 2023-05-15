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01:05 (мск), источник: Vesti.kz

Призовой фонд ЧМ по боксу в Казахстане составит почти 5 миллионов долларов

Определился общий призовой фонд и сумма индивидуальных выплат чемпионата мира по боксу среди женщин, который пройдет в 2024 году в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

Так, розыгрыш пройдет в 12 весовых категориях. Призовые за медали будут удвоены.

«Мы удваиваем призовой фонд для женщин. За первое место мы присуждаем боксершам 200 000 долларов, а общий призовой фонд составит 4,8 миллиона долларов по всем двенадцати весовым категориям. В эту сумму входят процентов, которые принадлежат главным тренерам сборных», — цитирует президента IBA Умара Кремлева сайт организации.

Напомним, заявка Казахстана на проведение ЧМ-2024 была одобрена в Ташкенте (Узбекистан), где завершился ЧМ-2023 среди мужчин. Сборная Казахстана на этом турнире завоевала пять медалей, четыре из которых золотые.

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