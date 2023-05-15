Головкин назвал залог успеха сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Залогом успеха он считает хорошую работу тренеров. «Отдельно хочу отметить весь тренерский штаб. Отличная работа. Удачи в подготовке к Олимпийским играм», — написал он в Twitter.

Отметим, что Казахстан из пяти финалов выиграл четыре на ЧМ-2023, повторив этим самым исторический успех.