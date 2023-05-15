Российским боксерам предложили выступить в европейском отборе на Олимпиаду
Председатель тренерского совета Федерации бокса России отметил, что россиянам на Олимпиаду будет проще пробиться через Европу, чем через Азию.
Председатель тренерского совета Федерации бокса России отметил, что россиянам на Олимпиаду будет проще пробиться через Европу, чем через Азию.
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российским боксерам пришли приглашения выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.
«Приглашения присылают. Допустим, [Альберту] Батыргазиеву прислали для выступления в весовой категории 57 кг, на [Всеволода] Шумкова прислали. Думаю, что прислали и на того же [Муслима] Гаджимагомедова. Их присылают для участия в отборе», — сказал Кравцов, добавив, что команда будет ждать решения выступить на Азиатских играх. Специалист заметил, что через Азию российским боксерам будет сложнее пробиться на Олимпийские игры из-за более высокой конкуренции, чем в Европе.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.
В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако несколько предъявляемых требований до сих пор остаются не выполненными. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.