В Международной федерации дзюдо отметили образцовое поведение россиян

Чемпионат мира по дзюдо проходил с 7 по 14 мая в Дохе. Российские дзюдоисты были допущены до личных соревнований в качестве нейтральных атлетов. Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг, а Инал Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг.
«Я чувствую эмоции от возвращения россиян и белорусов. Я вижу, что они каким-то образом были немного затронуты всей ситуацией, но их поведение здесь было образцовым, и я просто чувствую, что все сообщество приветствовало их и полностью игнорировало вопросы дискриминации», — цитирует Визера Inside the Games.
По словам Визера, решение об участии российских дзюдоистов в Олимпиаде 2024 года в Париже еще не принято. «Это не наше решение, это решение Международного олимпийского комитета (МОК) и совместное решение французского правительства. Мы поддерживаем Олимпийскую хартию. Я надеюсь, что они примут справедливое решение для всех спортсменов, имеющих шанс участвовать в Олимпиаде», — добавил он.
Спортсмены из России и Белоруссии решением исполкома IJF могли участвовать в личном турнире чемпионата мира в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, однако к командным соревнованиям россияне и белорусы не были допущены. На чемпионате мира дзюдоисты боролись за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Сборная Украины бойкотировала турнир из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии.