В Международной федерации дзюдо отметили образцовое поведение россиян

Чемпионат мира по дзюдо проходил с 7 по 14 мая в Дохе. Российские дзюдоисты были допущены до личных соревнований в качестве нейтральных атлетов. Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг, а Инал Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг.

«Я чувствую эмоции от возвращения россиян и белорусов. Я вижу, что они каким-то образом были немного затронуты всей ситуацией, но их поведение здесь было образцовым, и я просто чувствую, что все сообщество приветствовало их и полностью игнорировало вопросы дискриминации», — цитирует Визера Inside the Games.

По словам Визера, решение об участии российских дзюдоистов в Олимпиаде 2024 года в Париже еще не принято. «Это не наше решение, это решение Международного олимпийского комитета (МОК) и совместное решение французского правительства. Мы поддерживаем Олимпийскую хартию. Я надеюсь, что они примут справедливое решение для всех спортсменов, имеющих шанс участвовать в Олимпиаде», — добавил он.