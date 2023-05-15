В США раскритиковали победу Алимханулы в титульном бою

Их бой состоялся в минувшие выходные в Стоктоне (США) и стал главным событием вечера бокса. Алимханулы нокаутировал претендента во втором раунде и этим самым во второй раз защитил титул чемпиона мира.

«Алимханулы, похоже, получил подарок от ESPN. Хэймон не единственный Дед Мороз. Алимханулы избивал бойца, который уже несколько раз был в нокауте. Батлера специально выставили, чтобы его нокаутировали. Здесь не было ничего удивительного, это результат, который должен был быть. Разве что комментаторы вели себя так, будто это был бой Фрейзера и Формана», — пишет Атлас у себя в Twitter.