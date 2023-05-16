«Абсолютная дрянь». Президент UFC разнес современный бокс — по делу?

Дана Уайт раньше признавался боксу в любви. Он не раз заявлял, что является поклонником этого вида спорта. Правда, с тех пор многое успело поменяться. Президент UFC разочаровался в индустрии, но обещал создать собственную лигу. Видимо, Дана уже отказался от этой идеи. Он выдал интервью, в котором жёстко разнёс весь боксёрский бизнес, а также раскритиковал промоутеров.

«Мы отличаемся от бокса. Мы устраиваем бои, которые все хотят видеть. Сегодня боксёрские мероприятия — абсолютная дрянь. У нас же есть совершенно уникальный спортивный опыт. Когда-то в боксе была причина, по которой они проводили мероприятия только в Атлантик-Сити, в “Мэдисон Сквер Гарден”, в Лос-Анджелесе или в Вегасе. Там были деньги. Однако речи о создании бренда никогда не шло. Речь шла о том, чтобы вытянуть как можно больше денег. Мы продаём эмоции в течение всей ночи. Ведь совсем не хочется, чтобы люди выключали телевизор и говорили, что время было потрачено впустую. А вот в боксе, когда я был его большим поклонником, такое случалось регулярно. Мы не будем этого делать», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

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В последнее время бокс действительно стал меньше времени уделять зрелищу. Речь не об отдельных топовых поединках, которые всегда приковывают к себе запредельное внимание. Сами боксёрские турниры теряют свою привлекательность.

Во-первых, UFC старается наполнять прелимы и предварительный кард интересными поединками, которые будут приковывать к себе внимание интересной историей, звучными именами. В боксе, как правило, только главное и соглавное событие идут с приставкой «топ», да и то не всегда.

Во-вторых, тайм-менеджмент UFC и смешанных единоборств выгодно отличается. Бой в 15 минут не успевает надоесть зрителям. А если всё закончилось сочным нокаутом или красивым приёмом, болельщики просто в восторге. В боксе поединки редко длятся меньше получаса, что часто набивает оскомину.

В-третьих, лишь считаные боксёры реально разгоняют свои поединки. Трэш-тока значительно меньше, стердауны чаще всего дружелюбные, даже слишком. Например, фейс-ту-фейс Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса мог спокойно пройти незамеченным, настолько скучно и буднично всё прошло.

Бокс — он про красоту и технику, про бойцовский интеллект. Но в последнее время не про зрелище, трэш-ток и разогревы. И именно поэтому он проигрывает смешанным единоборствам, а особенно UFC. Поэтому даже хотелось бы, чтобы Дана Уайт вернулся к идее создать собственную боксёрскую лигу. Президент лучшего промоушена на планете — идеальный бизнесмен, который способен превратить любую скучную затею в огненное зрелище. Может, хотя бы он сможет организовать бои Александру Усику и Тайсону Фьюри, Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву. Мы бы на это точно посмотрели.