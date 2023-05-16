Казахский Ломаченко покорил ЧМ в Ташкенте: уничтожил всех и взял золото. Откуда взялось это прозвище?

Источник: IBA

На завершившемся чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) молодому казахстанцу не было равных в весовой категории до 54 килограммов. Всех пятерых соперников он победил со счетом 5:0, суммарно выиграв 15 раундов из 15.

В позапрошлом году, на ЧМ в Белграде (Сербия), Сабырхан также здорово себя проявил. Тогда он добрался до финала первенства, в котором проиграл более опытному японцу Томое Цубои — 0:5. На этом ЧМ-2023, кстати говоря, Цубои выступал уже в весе до 51 килограммов, добравшись лишь до четвертьфинала.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=64d8a06397dd0be3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-31643537&hd=2&id=456259871&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре 2021-го, в преддверии ЧМ в Белграде, известный в прошлом боксер, чемпион мира-2013 Биржан Жакыпов указал на схожесть стилей Сабырхана и украинца Василия Ломаченко (19−2, 17 КО), являющегося двукратным чемпионом мира и обладателем золота Олимпиады, на счету которого было 396 побед в 397 любительских поединках, и который несколько лет назад признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Вероятно, именно Жакыпов первый как в Казахстане, так и в мире публично упомянул Ломаченко, говоря о перспективном соотечественнике:

«Я за ним с “молодежки” наблюдаю. Он парень целеустремленный. Характерный боксер. На последней Азии проиграл индусу, но он не в своем весе боксировал, а в 56 килограммах, и ему было трудновато адаптироваться. Но он показал хороший бокс. Очень талантливый парень. Он мне напоминает Василия Ломаченко. Очень похож в боях, но ему нужно еще расти и не пропускать удары».

Спустя несколько дней никнейм Казахский Ломаченко был прикреплен к Махмуду автором YouTube-канала «неКАРАтэ». Тогда Сабырхан одержал первую победу на ЧМ-2021, оставив ни с чем соперника из Южной Кореи. Автор канала дал ему высокую оценку:

«Махмуд Сабырхан уничтожил Ин Кю Кима — Казахский Ломаченко вышел в ⅛ финала. Махмуда можно назвать казахским уникумом. У него реально есть все: темп, дикий тайминг, комбинационная работа и понимание того, что происходит, а это самое главное в ринге. При этом невероятная выносливость. По сути, боец экстра-класса у нас сложился. В 54 килограмма — это заявка на золото: Зоирову с этим парнем придется очень сложно.



Сабырхан — молодой, но уже сформировавшийся боец. У него есть желание, сила и техника. Что касается ударов, то здесь он берет тоннажем и постоянно поддавливает. Такой вот темповик. Непонятно, почему мы не увидели его в Токио (на Олимпийских играх-2020), потому что медаль он бы себе обеспечил. Как минимум в тройку такой парень зайдет всегда».

Уже после выхода в финал чемпионата мира общественность впервые услышала имя Ломаченко уже от самого Сабырхана. В беседе корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своей тактике и стиле:

«Тактику строили еще с детства, когда с тренером смотрели поединки известных боксеров. И не только Ломаченко, но и других. Беру для себя что-то из разных стилей, и вместе с тренерами нарабатываем».

Вот так и сложилось неофициальное прозвище Казахский Ломаченко, которое на данный момент даже более узнаваемо, чем настоящее имя новоиспеченного чемпиона мира. Первое публичное сравнение было сделано в Казахстане, но дальше эту же деталь подхватил известный российский YouTube-канал. Уже оттуда прозвище стало ходовым в ряде спортивных СМИ.

Кому-то это может нравиться, ведь не каждого именуют так и сравнивают с самим Ломаченко, а кого-то может напрягать, что СМИ и болельщики предпочитают использовать никнейм, жертвуя в заголовках именем. Но то, что статус местного Ломаченко дал Сабырхану еще больше популярности — это факт.

Напомним, что IBA восхитилась техникой Сабырхана, продемонстрированной им в финале ЧМ-2023. А британский эксперт бокса Тейлор О’Хиггинс назвал казахстанца одним из самых зрелищных боксеров на данный момент.