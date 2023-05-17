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17 мая, источник: Vesti.kz

Триумфаторам ЧМ-2023 по боксу подарили квартиры в Казахстане

В Таразе с почестями встретили призеров чемпионата мира-2023 по боксу — Асланбека Шымбергенова и Дулата Бекбауова, и их тренеров, сообщают Vesti.kz. Глава региона поздравил спортсменов с успехом на прошедшем в Ташкенте мировом первенстве.

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Источник: Пресс-служба акима Жамбыльской области

Напомним, Бекбауов завоевал серебро в весовой категории до 67 килограммов, а капитан сборной Казахстана Шымбергенов стал чемпионом мира в весе до 71 килограмма.

"Жамбылские боксеры в очередной раз доказали, что жамбылская школа бокса является одной из сильнейших, успешно выступив на чемпионате мира. Свою лепту в историю развития этого вида спорта внесли Серик Конакбаев, Болат Жумадилов, Ермахан Ибраимов, Болат Ниязымбетов, Бахтияр Артаев, Гани Жайлауов, Олжас Саттибаев, Абильхан Аманкул. Асланбек и Дулат достойно продолжают их путь.

В 1999 году на чемпионате мира в Хьюстоне (США) Болат Жумадилов завоевал золотую медаль, а 24 года спустя Асланбек Шымбергенов повторил достижение звезды казахстанского спорта. Для нас это большая гордость и большая радость. Немалый вклад в это дело внесли тренеры — заслуженный тренер РК Нурлан Акурпеков и тренер Ермек Ертаев", — отметил Нуржан Нуржигитов и также выразил признательность родителям боксеров.

Глава региона пожелал спортсменам удачи на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Кроме того, аким области вручил Шымбергенову ключи от трехкомнатной квартиры, его личному тренеру Ермеку Ертаеву — сертификат на 5 000 000 тенге.

Бекбауову вручили ключи от двухкомнатной квартиры, его личному тренеру Нурлану Акурпекову — сертификат на 3 000 000 тенге.

Напомним, из пяти финалов казахстанские боксеры выиграли четыре. Причем в противостоянии с Узбекистаном счет 2:1 в пользу Казахстана.

Чемпионами мира в составе сборной Казахстана помимо Шымбергенова стали Махмуд Сабырхан (54), Санжар Ташкенбай (48 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

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