Стали известны подробности следующего поединка сына Кости Цзю

28-летний Цзю встретится с 32-летним американцем Джермеллом Чарло. «Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Джермеллом Чарло должен состояться не позднее 30 сентября», — добавил Бенсон.

12 марта Тим, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, одержал победу над американцем Тони Харрисоном и завоевал чемпионский пояс WBO. Австралиец нокаутировал соперника в девятом раунде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c8c45b63f5a08ea5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-151335138&hd=2&id=456240876&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Цзю должен был подраться с Чарло 28 января, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы американца. Спортсмены должны были поспорить за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.